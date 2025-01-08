Sega представила "геймплейный" трейлер Virtua Fighter 6, однако он не настоящий

На выставке CES 2025 японский издатель и разработчик Sega впервые продемонстрировал концепцию геймплея новой игры серии Virtua Fighter, что станет первым полноценным релизом франшизы за 19 лет. Многих удивило качество геймплея, неприсущее современным играм и этому нашлось объяснение.

Напомним, Virtua Fighter 6 (официальное название пока не подтверждено) была анонсирована в декабре 2024 года во время церемонии The Game Awards, отмечает 24 Канал. На CES 2025 Sega представила 35-секундный ролик, в котором две версии культового бойца серии, Акиры Юки, соревнуются в чрезвычайно детализированной арене.

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Реакция на показ и объяснения Sega

Журналисты IGN отметили, что продемонстрированный видеоролик выглядит потрясающе: анимации Акиры поражают реалистичностью и плавностью, превосходя современные игры жанра файтингов. Однако Sega уточнила, что видео является концептом, записанным на движке игры, и не отражает реального игрового процесса. Разработка проекта еще не началась.

Virtua Fighter 6 – смотрите видео:

Этот "ненастоящий" геймплей Virtua Fighter 6 вызвал воспоминания о скандале с трейлером Killzone 2 на E3 2005 года, который также был записан до начала полноценной разработки. Однако, в отличие от Sony, Sega прозрачно заявила о настоящей природе видео.

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Кто разрабатывает игру и когда ее ждать

Разработкой Virtua Fighter 6 занимается японская студия Ryu Ga Gotoku Studio, известная своими играми серии Like a Dragon (в прошлом Yakuza). Дата выхода и платформы, на которых появится Virtua Fighter 6, пока что не сообщаются.