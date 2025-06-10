Мегапопулярный супергеройский мультфильм получит игру в жанре файтинга

Вселенная супергеройского мультфильма "Неуязвимый" расширят полноценной видеоигрой. Разработчики анонсировали Invincible VS – динамичный командный файтинг в формате 3 на 3, обещающий воссоздать всю жестокость и кровавость оригинального мультсериала.

Что известно о Invincible VS

Анонс первой полноценной видеоигры для ПК и консолей по франшизе "Неуязвимый" состоялся во время мероприятия Xbox Games Showcase. После успеха мобильной игры и визуальной новеллы, посвященной Атомной Еве, поклонники наконец получат масштабный проект. Разработкой занимается студия Quarter Up, а издателем выступит Skybound Games. Релиз игры запланирован на 2026 год для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Игрокам предстоит собирать команды из трех персонажей и сражаться в онлайн-матчах с другими пользователями. По своей командной механике игра напоминает серию Marvel vs. Capcom, однако уровень жестокости и кровавости боев отсылает к Mortal Kombat. Каждый боец будет иметь уникальные и брутальные добивания. Кроме соревновательного и казуального многопользовательских режимов, в игре будет однопользовательская сюжетная кампания, а также аркадный режим и тренировки.

Среди уже подтвержденных персонажей – Марк Грейсон (Неуязвимый), его отец Нолан (Омнимен), Атомная Ева, Рекс Сплоуд, Пуленепробиваемый, а также Тула и Лукан. Сообщается, что некоторые актеры из оригинального мультсериала могут вернуться к озвучиванию своих ролей в игре. В частности, над мультсериалом работают Марк Хэмилл, Сет Роген, Зази Битц, Джонатан Симмонс, Сандра О, Закари Куинто, Магершала Али, Эзра Миллер. Однако сейчас неизвестного, кто именно может появиться.

Точной даты релиза еще нет, однако студия уже выпустила трейлер.

Смотрите трейлер будущей игры: видео