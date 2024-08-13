Анонсирован сиквел Chernobylite 2: Exclusion Zone с кооперативом и новыми элементами

Польская студия The Farm 51 анонсировала Chernobylite 2: Exclusion Zone – сиквел, действие которого разворачивается в призрачной Чернобыльской зоне отчуждения. Игра будет иметь кооперативный режим и игровой процесс с видом от третьего лица.

В то время как GSC Game World представила новый игровой процесс для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, The Farm 51 представила Chernobylite 2: Зона отчуждения, продолжение ролевой игры в жанре survival horror, вышедшей в 2021 году, информирует Games 24.

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Что известно об игре

Это продолжение погрузит игроков в постапокалиптический мир, полон опасности и интриг.

Chernobylite 2: Exclusion Zone – постапокалиптический шутер с элементами ролевой игры, где игроки путешествуют по опасному и жуткому ландшафту Чернобыльской зоны отчуждения.

Игра обещает богатое сочетание свободного исследования, интенсивных боев и нелинейного повествования. Игроки будут путешествовать параллельными мирами, чтобы собрать ценный ресурс – чернобылит, воюя с ордами ужасных существ, объединяясь с теми, кто выжил, и соревнуясь за влияние во фракциях.

Особенности игры:

Постапокалиптический открытый мир, который можно свободно исследовать зону отчуждения и раскрывать ее тайны.

Бои с механикой ближнего боя и широким спектром огнестрельного оружия.

Крафт собственного оружия и предметов для выживания.

Строительство базы и управление отрядом.

Разветвленная система диалогов и ряд результатов, которые зависят от полученных навыков.

Кооперативные задачи интегрированы в однопользовательскую кампанию.

Скриншоты из игры

В анонсе отмечается, что игроки "будут создавать собственную историю, сталкиваясь с опасностями и монстрами" и "выживать в рискованных схватках благодаря собственноручно изготовленному оружию, приобретенным навыкам, друзьям и поддержке фракций".

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Когда ждать игру

Релиз Chernobylite 2: Зона отчуждения запланирован на 2025 год на ПК (Steam) и на консолях, однако на каких именно точно не указано. Напомним, что оригинальная Chernobylite вышла на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.