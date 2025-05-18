Red Dead Redemption 2 может получить улучшенную версию уже в этом году

В сети появилась информация о том, что Rockstar работают над улучшенной версией хитового вестерна Red Dead Redemption 2 и выйти она может уже в 2025 году.

Релиз Red Dead Redemption 2 состоялся еще в 2018 году и с тех пор прошло немало времени, а геймеры получили новое поколение консолей, которое могло бы выжать еще больше из хитовой игры Rockstar, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamereactor.

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Апгрейд не за горами

Совсем недавно владельцы современных консолей получили обновленную версию первых трех игр S․T․A․L․K․E․R․ и вот поклонники Red Dead Redemption 2 могут рассчитывать на ту же самую приятность.

В частности, немало аналитиков предполагают, что хитовый вестерн скорее всего выйдет на Nintendo Switch 2, но выглядит так, что и на этом работа Rockstar не закончится.

По данным источников портала Gamereactor в студии, Red Dead Redemption 2 получит патч-обновление для PS5 и Xbox Series X и произойдет это уже в 2025 году.

Трейлер игры – смотрите видео

Хотя подробности о вероятном апгрейде пока отсутствуют, скорее всего RDR 2 получит улучшение графики и производительности, в частности поддержку 60 FPS, которой так долго ждали консольные поклонники игры.