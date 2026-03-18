Архив игр на 385 терабайт едва не исчез - фанаты успели в последний момент

Сообщество энтузиастов смогло в последний момент скопировать масштабный архив ретроигр Myrient. Проект, которому грозило закрытие из-за финансовых трудностей и роста расходов, получил шанс на дальнейшее существование благодаря волонтерам.

Речь идет об одном из крупнейших публичных архивов ретроигр. Представители инициативы SaveMyrient подтвердили, что резервное копирование всей коллекции завершено, сообщает TomsHardware.

Объем архива составляет примерно 385 терабайт данных – это ROM-файлы и образы дисков, которые используются для эмуляции старых игр и программ.

Удастся ли сохранить архив навсегда?

Модератор сообщества под псевдонимом Ill-Economist-5285 сообщил, что волонтеры смогли завершить массовую загрузку архива и провести проверку полученных данных. В результате было создано полноценное зеркало Myrient, которое уже готово к использованию. Сейчас участники проекта работают над формированием торрент-файлов, чтобы сделать коллекцию доступной широкому кругу пользователей.

Другой модератор уточнил, что торрент-распространение рассматривается лишь как временное решение. Участники инициативы планируют активно поддерживать раздачу, чтобы обеспечить стабильность доступа к файлам. По словам Ill-Economist-5285, в ближайшее время система должна вернуться к нормальной работе.

Во время подготовки следующего этапа развития отдельные разделы архива могут временно выключаться. Детали будущих изменений организаторы обещают обнародовать позже. Пока что оригинальный сайт Myrient продолжает работать, однако с предупреждением о том, что он закрывается 31 марта. Пока что пользователи все еще могут загружать редкие материалы, вроде программы Calamus для Atari ST или шутер Descent II для MS-DOS.

Почему Myrient вообще закрывают?

Архив Myrient был запущен в 2022 году и быстро получил популярность благодаря проверенным файлам и большому объему коллекции – около 385 – 390 терабайт. Несмотря на успешное создание резервной копии, официально проект планирует прекратить работу 31 марта 2026 года из-за высоких затрат на хостинг.

Администраторы ресурса ранее отмечали, что проект оказался под серьезным давлением из-за недостатка финансирования и стремительного роста операционных расходов, сообщало издание VideoCardz. Дополнительную нагрузку создавали злоупотребления со стороны специализированных менеджеров загрузок, которые значительно увеличивали трафик.

По информации медиа, ситуацию осложнило и подорожание комплектующих для серверной инфраструктуры – в частности оперативной памяти, SSD и жестких дисков.