Эта игра собрала 3,2 миллиона долларов на Kickstarter, а теперь оказалась на грани полного провала

MMORPG Ashes of Creation, которая годами оставалась одним из самых громких проектов для фанатов жанра, столкнулась с серьезным внутренним кризисом. События, развернувшиеся вскоре после релиза в раннем доступе, поставили под сомнение будущее игры и самой студии-разработчика.

Что происходит с Ashes of Creation?

Фэнтезийная MMORPG Ashes of Creation вышла в ранний доступ в Steam 11 декабря, но уже менее чем через два месяца проект оказался в состоянии неопределенности. Студия-разработчик Intrepid Studios столкнулась с волной отставок руководителей и сообщениями о массовых сокращениях персонала, пишет Kotaku.

Директор игры Стивен Шариф в конце января заявил, что потерял контроль над компанией. По его словам, совет директоров начал требовать решений, которые он считал неэтичными. Именно это стало причиной его отставки в знак протеста. Конкретные детали он не раскрыл, но подтвердил, что вместе с ним компанию покинули и другие ключевые сотрудники.

Ситуацию осложняет тот факт, что студия базируется в Калифорнии, где работодатели обязаны заблаговременно сообщать о массовых увольнениях. Официальных данных в государственных реестрах пока нет, однако информацию о внутреннем хаосе подтвердила бывшая директор по коммуникациям Маргарет Крон. Она публично сообщила, что также покинула студию, и попросила игроков сохранять уважение к разработчикам, которые внезапно потеряли работу после многих лет работы над игрой.

Ashes of Creation финансировалась через Kickstarter еще в 2017 году и собрала более 3,2 миллионов долларов. Проект обещал масштабный открытый мир, систему фракций и отказ от pay-to-win механик. Разработка длилась почти десятилетие, и только в конце 2025 года игра появилась в Steam Early Access.

Часть людей, которые перевели деньги на разработку через Kickstarter теперь считает, что выход в раннем доступе не является полноценным релизом версии 1.0, а потому требует возврата средств. На странице игры в Steam появились сотни негативных отзывов, а общий рейтинг упал до уровня "крайне негативный". Игроки открыто пишут о страхе скорого закрытия серверов и называют покупку игры рискованной.

Проблемы с финансированием преследовали Ashes of Creation еще с первых лет разработки. Ранее Шариф заявлял, что сам вложил значительную часть средств и что для реализации всех обещанных механик нужно около 30 миллионов долларов. Он отрицал критику, что проект является "дорогим гоби", подчеркивая свой опыт игрока MMORPG.

Что будет дальше с игрой?

Пока студия официально не объявила, что будет с игрой дальше. Еще в конце января команда обещала большой апдейт для сообщества в середине февраля, где планировала ответить на вопросы по производительности и дизайну. Однако после отставок руководства и волны увольнений будущее этого обновления выглядит неопределенным.