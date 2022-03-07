Ассасинов в России больше не будет: Ubisoft прекращает продажу игр на территории агрессора

Французская студия Ubisoft присоединилась к многочисленным коллегам в бойкоте рынка России из-за военного вторжения в Украину.

Санкции продолжают душить путинский режим и в виртуальном мире. Согласно последним новостям российские геймеры останутся без таких всемирно известных серий как Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Prince of Persia и других.

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Такой информацией с изданием Bloomberg поделился спикер компании. По его словам, студия "прекращает продажу и распространение физических и цифровых копий" своей продукции в России.

Следует отметить, что у Ubisoft немало сотрудников в Украине, ведь две их студии расположены в Киеве и Одессе.

Говоря об этом, представитель компании сообщил, что фирма помогла работникам, изъявившим желание эвакуироваться из зоны боевых действий и снабдила их жильем в соседних странах.

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