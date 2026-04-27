Сценарист Black Flag рассказал о новых эпизодах в Assassin's Creed Black Flag Resynced

Ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag получит не только современную графику и обновленный геймплей, но и новый сюжетный контент. Ведущий сценарист оригинальной игры Дарби Макдевитт подтвердил, что специально для Assassin's Creed Black Flag Resynced написал новые сцены, одна из которых стала для него одной из самых любимых во всей истории игры.

Ведущий сценарист оригинальной Assassin's Creed IV: Black Flag Дарби Макдевитт поделился новыми подробностями о своем участии в создании ремейка – Assassin's Creed Black Flag Resynced, рассказывает 24 Канал.

Какие новые сцены появятся в ремейке?

Еще во время официального анонса Ubisoft сообщала, что обновленная версия игры получит дополнительные сюжетные сцены, в частности с участием Кэролайн – жены главного героя Эдварда Кенуэя. Именно над этими эпизодами работал Макдевитт.

Как сообщил блогер The Hidden One, который специализируется на серии Assassin's Creed, сценарист раскрыл детали на неофициальном Discord-сервере Access the Animus. По словам Макдевитта, для ремейка он создал две совершенно новые сцены, а также переработал один уже существующий эпизод из основной сюжетной кампании.

Особенно сценарист выделил одну из новых сцен. Он отметил, что сейчас она входит в его личный топ-5 лучших моментов в Black Flag. Макдевитт добавил, что надеется на положительную реакцию фанатов, а также объяснил, почему этого эпизода не было в оригинальной игре 2013 года – идея появилась у него значительно позже.

Что еще нового будет в игре?

Кроме сюжетных дополнений, ремейк создается практически с нуля на новой версии движка Anvil. Разработчики обещают значительно более современный технический уровень: поддержку рейтрейсинга, улучшенную симуляцию воды, динамичные бои, систему крови, обновленный стелс и усовершенствованный паркур.

Релиз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля. Игра выйдет на PC в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Базовая версия будет стоить от 60 долларов, при этом предварительные заказы для российского региона остаются недоступными.

После официального анонса Ubisoft также опубликовала системные требования будущего ремейка.