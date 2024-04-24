Раскрыты детали мрачной Assassin's Creed Hexe об охоте на ведьм

Уже некоторое время мы знаем, что Ubisoft работает над двумя большими проектами по Assassin's Creed – более традиционной японской эпопеей о ниндзя и самураях Codename Red и экспериментальной Codename Hexe. Последняя будет "игрой другого типа" с темной сюжетной линией, сосредоточенной на колдовстве, и, возможно, более линейной структурой. Вот новые детали о ней.

Первые детали

Надежный инсайдер Ubisoft Том Хендерсон поделился новыми подробностями, которые свидетельствуют, что будущая игра действительно покажет нешуточный отход от серии. Судя по всему, в игре будет единственный главный персонаж – женщина по имени Эльза, которая обладает множеством ведьминских способностей.

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По словам Гендерсона, он был свидетелем игрового процесса, в котором Эльза обладает котом, которого она использует для отвлечения врагов. Говорят, что это лишь одна из нескольких магических способностей, к которым вы будете иметь доступ.

Судя по всему, в игре также будет система запугивания, несколько похожая на ту, которую можно было увидеть в Assassin's Creed Syndicate DLC "Джек-Потрошитель". Если вы пропустили Jack the Ripper DLC, это дополнение давало игрокам различные инструменты, которые они могли использовать для запугивания врагов как альтернативу стелсу или более смертоносным подходам. Такая система, определенно, имела бы смысл в игре, где вы играете за ведьму.

Кроме того, Гендерсон повторяет то, что мы уже слышали ранее о масштабе игры, сравнивая ее с предыдущими частями серии, выполненными в "широком линейном" стиле.

Конечно, пока что стоит воспринимать все это с долей скептицизма, ведь до релиза что-то может измениться, но этот инсайдер имеет почти идеальный послужной список, когда дело доходит до Ubisoft.

Ubisoft не сообщила дату выхода Assassin's Creed Codename Hexe, но ожидается, что она появится где-то в 2026 году.