Детали

Как сообщают СМИ, певица станет игровым персонажем, начиная с 23 апреля. Вы должны увидеть ее в Короне Победы (Victory Crown).

Смотрите также Существует причина, почему Bethesda молчит о Elder Scrolls 6

Пока что деталей немного, но Билли Айлиш станет главной звездой следующего сезона Fortnite Festival. Это означает, что вы можете ожидать, что ее песни можно будет слушать в этом режиме, а ее неоново-зеленый скин персонажа появится в игровом магазине.

Автор песен и музыкантка сама сделала объявление на своих личных страницах в социальных сетях, продемонстрировав новый скин, созданный на ее основе.

Больше никаких подробностей не было раскрыто, но когда в центре внимания в прошлом сезоне была Леди Гага, это включало скин, несколько песен из ее дискографии, которые были добавлены в режим Fortnite Festival, вдобавок к множеству других косметических средств и не связанных с ней песен, которые можно было разблокировать в течение фестивального боевого пропуска, или купить в магазине игры.

Билли Айлиш упоминалась в некоторых ранних утечках, которые предполагали, что такие артисты, как Metallica, Karol G и Snoop Dogg, также станут частью будущего сотрудничества с Fortnite. И хотя эти исполнители пока не были подтверждены, появление автора популярной песни "What Was I Made For", которая появилась в фильме "Барби", добавляет этим слухам легитимности.

В сети уже предположили, что мы можем услышать не только ее старые песни, но и что-то из нового альбома "Hit Me Hard and Soft", который Айлиш анонсировала две недели назад. Предположительно, появление в игре поможет продвигать новый альбом.