Первые тесты Assassin's Creed Invictus ужасают плохими новостями

Последние закрытые тесты нового мультиплеерного проекта от Ubisoft вызвали волну беспокойства. Несмотря на амбициозные планы разработчиков, первые отзывы свидетельствуют о серьезных проблемах с игровым процессом, что ставит под вопрос дату релиза и дальнейшую судьбу игры в известной вселенной ассасинов.

Почему тестировщики раскритиковали амбициозный проект Ubisoft?

Информация о состоянии разработки Assassin's Creed Invictus попала в сеть благодаря известному инсайдеру, который сообщил о проведении закрытых тестов 30 апреля 2024 года. Данные об этом мероприятии также смогли независимо подтвердить журналисты издания Insider Gaming.

К сожалению для фанатов серии, результаты тестирования оказались далекими от идеала. По словам инсайдера xj0nathan, отзывы участников были крайне негативными, а один из тестировщиков прямо назвал игру "чертовски ужасной".

Такие резкие оценки уже породили слухи о возможном переносе релиза, который был запланирован на 2026 год, или даже полной отмене игры. Несмотря на то, что проект находится в разработке уже много лет, его текущее состояние не соответствует ожиданиям, которые обычно возлагаются на масштабные многопользовательские игры от крупных студий.

Тем не менее источники отмечают, что внутри Ubisoft все еще видят в проекте определенный потенциал. Компания даже выпустила заявление в официальном блоге, где заметила, что игра "не совсем такая, как предполагают слухи", пытаясь успокоить аудиторию и дистанцироваться от преждевременных выводов.

Что мы знаем об Assassin's Creed Invictus?

Одной из главных особенностей Invictus является ее игровая механика, которую часто сравнивают с проектом Fall Guys, писало ранее издание GosuGamers. Это связано с тем, что игра построена на системе раундов на выбывание.

Однако визуально она не имеет ничего общего с ярким стилем Fall Guys. Напротив, Assassin's Creed Invictus выглядит как классическая игра серии, где игроки выбирают своих любимых персонажей для сражений на знаковых локациях. Insider Gaming получили доступ к видеоматериалам (при условии их неразглашения), на которых видно, как известные ассасины сражаются на арене с Assassin's Creed Mirage, а также на другой локации, созданной по мотивам Assassin's Creed Odyssey.

Что ждет Invictus?

Судьба Invictus пока остается туманной, хотя она является важной частью масштабного десятилетнего плана Ubisoft по развитию вселенной Assassin's Creed. Компания стремится предоставить игрокам новый опыт, и Invictus должна стать одним из ключевых элементов этой стратегии.

Разработкой занимается небольшая, но преданная делу команда ветеранов, которые ранее работали над игрой For Honor. Выбор именно этих специалистов не является случайным: Ubisoft надеется повторить успех For Honor как сервисной игры, которая остается прибыльной даже на десятом году своего существования.

Сможет ли команда разработчиков исправить ситуацию и превратить "ужасный" прототип в успешный продукт – покажет время. Известно, что игру уже неоднократно переносили в течение всего цикла разработки. Хотя возможность отмены проекта нельзя полностью отбрасывать, Ubisoft продолжает инвестировать ресурсы в Invictus, рассчитывая на опыт разработчиков For Honor и популярность бренда Assassin's Creed.

Вам также будет интересно узнать: какие игры во вселенной Assassin's Creed можно поиграть в ожидании Invictus?

Assassin's Creed Shadows

Игра вышла 20 марта 2025 года и стала самой новой основной игрой серии. События разворачиваются в Японии XVI века в эпоху Сэнгоку – периоде постоянных войн и политической фрагментации.

Сюжет подается через двух протагонистов: шиноби Наоэ, которая действует из тени, и самурая Ясуке, ориентированного на открытый бой. Через их разные стили игра фактически показывает две перспективы одного конфликта между ассасинами и тамплиерами – борьбы свободы против контроля, которая проходит через всю франшизу.

Это также одна из самых масштабных RPG-частей серии с акцентом на открытый мир и вариативность прохождения.

Assassin's Creed Mirage

Вышла 5 октября 2023 года и фактически была попыткой "перезапустить дух" ранних частей серии. События происходят в Багдаде IX века и сосредоточены на истории Бассима ибн Исхака – персонажа, которого ранее показывали в Valhalla.

Это история его становления как ассасина, где он проходит путь от уличного вора до члена Братства, параллельно раскрывая собственную внутреннюю борьбу и связь с большей мифологией серии.

Игра значительно меньше по масштабу, несмотря на то, что она сознательно отказывается от тяжелых RPG-механик в пользу стелса, паркура и точечных убийств, которые были ключевыми в ранних Assassin's Creed.

Assassin's Creed Valhalla

Вышла 10 ноября 2020 года и долгое время оставалась последней крупной RPG-частью до Mirage. События разворачиваются в IX веке во время вторжения викингов в Англию, где игрок управляет Эйвором – воином, который строит собственное поселение и вмешивается в политические конфликты англосаксонских королевств.

Сюжет сочетает историческую линию с мифологией скандинавских богов и продолжает современную сюжетную арку серии через персонажа Лейлу Хассан. Это была одна из самых масштабных и самых длинных игр франшизы, которая закрепила RPG-направление развития Assassin's Creed перед тем, как Ubisoft частично откатилась назад в Mirage.