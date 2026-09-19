Ubisoft готовит культовый ремейк: разработчики случайно раскрыли следующий проект Assassin's Creed

Assassin's Creed готовится к масштабным изменениям в своей истории. Поклонники заметили странные изменения на странице одной из классических игр серии в Steam, что может свидетельствовать о работе над ремейком.

Компания Ubisoft незаметно обновила баннер и логотип самой первой части серии на платформе Steam. Подобные действия разработчиков сразу вызвали волну обсуждений среди поклонников игры, сообщает Gamerant.

Намек в Steam и реакция сообщества

Геймеры обратили внимание, что на цифровой площадке Steam появились новые графические материалы для первой игры серии – Assassin's Creed 1.

?Ubisoft снова незаметно обновила баннер и логотип на странице Assassin's Creed 1 в магазине Steam #AssassinsCreed #Ubisoft @assassinscreed @Ubisoft pic.twitter.com/kqrONWKrx0 – AC Brotherhood Gaming (@kevincreednews) 17 сентября 2026

Сообщество сразу выдвинуло несколько предположений: от выхода обычного патча с достижениями до внезапного релиза полноценного обновленного переиздания.

Многие надеются, что именно эта классическая игра станет следующей в очереди на переосмысление. Все эти события разворачиваются на фоне недавнего выхода обновленной версии Black Flag Resynced, которая показала неплохие продажи и получила теплый прием публики.

Трейлер пиратского ремейка: смотрите видео

В результате этого Ubisoft решила изменить подход к выпуску своих проектов. Вместо того чтобы наполнять рынок исключительно огромными ролевыми играми с открытым миром, компания планирует разнообразить формат релизов, добавив линейку ремейков под брендом Resynced, которые возвращают к жизни проверенные временем хиты.

В следующем году компания будет отмечать 20-летие франшизы Assassin's Creed, поэтому выпуск обновленной версии оригинальной игры был бы вполне логичным шагом.

Ожидается, что потенциальный ремейк под названием AC1 Resynced станет логическим продолжением и эволюцией концепции, заложенной в предыдущих обновленных версиях.

Несмотря на то, что официального анонса с точными датами разработчики пока не сделали, активность в Steam дает фанатам серьезные основания надеяться на скорые новости о возвращении легендарного Альтаира.