Почему Ubisoft отложила релиз Assassin's Creed Shadows: продюсер компании объяснил решение

Продюсер Ubisoft Марк-Алексис Коте объяснил недавнюю трехмесячную задержку выхода Assassin's Creed Shadows. Компания решила отшлифовать игру и исправить историческую достоверность, ведь это ключевой релиз для репутации студии.

Ubisoft еще в прошлом месяце объявила, что релиз Assassin's Creed Shadows, изначально запланированный на 15 ноября, теперь будет отложен до 14 февраля 2025 года, напоминает 24 Канал со ссылкой на Eurogamer. Официальной причиной задержки является улучшение технического качества игры, а неофициальной – необходимость исправления исторических неточностей.

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Во время мероприятия BAFTA в Лондоне Марк-Алексис Коте, продюсер серии Assassin's Creed, отметил важность этой игры для восстановления репутации Ubisoft, которая пострадала от критики относительно качества последних релизов.

Коте признал, что последние выпуски Assassin's Creed вызвали критику из-за технических проблем, заявив:

Assassin's Creed Shadows представляет шанс изменить этот нарратив не только в рамках серии, но, я думаю, и для Ubisoft в целом... Геймеры ожидают, что наши игры будут более полированными, инновационными и увлекательными, и не стесняются давать нам знать, когда мы не дотягиваем. Это подталкивает нас работать больше и становиться лучше.

По словам Коте, решение об отложении игры основывалось на результатах внутреннего тестирования, которое показало, что игра имеет "огромный потенциал". С помощью этого дополнительного времени Ubisoft стремится обеспечить, чтобы Assassin's Creed Shadows превзошла ожидания после запуска.

Assassin's Creed Shadows трейлер

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Действие игры будет разворачиваться в феодальной Японии – месте, о котором давно просили фанаты, – и выйдет 14 февраля 2025 года на различных платформах, включая ПК (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5 и Xbox серий X и S.