Какие отзывы получает Assassin's Creed Shadows от критиков и обозревателей

Assassin's Creed Shadows выходит завтра, но отзывы об игре уже доступны. Студия традиционно разослала копии некоторым обозревателям и изданиями, чтобы они могли окунуться в мир ассасинов досрочно и написать о своих впечатлениях перед релизом. Так что же говорят о новой главе этой бесконечной истории?

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Забегая наперед, можно сказать, что отзывы на Assassin's Creed Shadows в основном положительные. Хотя оценки мне идеальны, большинство рецензентов говорят, что получили удовольствие от новой части. Они также отметили, что Shadows намного лучше, чем Mirage, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

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Сейчас на Open Critic игра имеет средний балл на уровне 81, а на Metacritic – 82 балла. Это размещает ее между первой игрой Assassin's Creed и Valhalla.

Вот что критики говорят об этом долгожданном путешествии в феодальную Японию:

Издание The Gamer поставило игре 4 балла из 5, описав ее как "возвращение к форме", которое наконец заставило снова заинтересоваться серией. Автор Джордж Фостер хвалит персонажей Ясуке и Наоэ, но вместе с тем критикует повторяемость, которая является распространенным недостатком в играх Ubisoft.

В Game Rant поставили оценку 9 из 10, отметив, что игра наконец похожа на старую формулу Ubisoft, которую мы все так любим. Автор обзора Мэтт Кароглу говорит, что Shadows является одной из самых "потрясающих и детализированных" в серии. Он также говорит, что новая часть превзошла Odyssey и Black Flag, добавляя, что прохождение занимает около 40 часов.

Но есть и низкая оценка. Итан Кригер из DualShockers поставил Shadows 5,5 балла из 10 возможных. Ему не понравился геймплей, "бессмысленный" нарратив и "отсутствие инноваций".

Assassin's Creed Shadows – это раздутая коллекция неинтересных квестов, которые быстро превращаются в повторяющуюся, скучную мясорубку. Будущие выпуски Assassin's Creed должны быть инновационными, а не очередным перепевом игр, в которые мы уже играли в разных локациях. Существуют другие игры с открытым миром в похожих декорациях, которые гораздо более достойны вашего времени,

– сказал возмущенный Итан Кригер.

Игра станет доступна для запуска уже завтра, и тогда мы получим больше оценок и отзывов, которые поступят от пользователей. Shadows уже можно предварительно скачать.