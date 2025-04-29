Одна из самых известных киберспортивных организаций оказалась на грани банкротства

Известная киберспортивная организация, которая годами боролась за высшие награды в нескольких дисциплинах, оказалась на грани банкротства и может сменить владельцев.

Четырехкратные чемпионы Мейджоров по Counter-Strike могут прекратить свое существование, если не найдется желающий приобрести датскую организацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на HTLV.

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Легендарные Astralis все?

Датский коллектив Astralis долгими годами наводил ужас на киберспортивную сцену, особенно в Counter-Strike.

Однако, последние 5 лет стали ночным кошмаром для самих представителей и владельцев этой организации. Недавно команда в пятый раз подряд осталась за бортом Мейджора по CS2 провалив квалификацию к BLASTtv Austin Major 2025, где их одолел украинский коллектив B8.

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Очевидно, в результате затяжной серии неудач терпение и финансы владельца организации сошли на нет и он начал активно искать покупателя перед угрозой возможного банкротства.

Как сообщается, покупка заинтересовала Йонаса "calc" Гундерсена – бывшего CEO шведской команды Ninjas in Pyjamas.

По предварительным оценкам сумма сделки составит от 2 до 3 миллионов долларов США, хотя не уточняется, включает ли эта цифра и контракты игроков, или касается только прав интеллектуальной собственности на бренд и места в дивизионах соревновательного CS 2.