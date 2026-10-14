Astralis завершили формирование своего состава по CS2, в который вошел украинец
Astralis официально подписала Камила "siuhy" Шкарадека и "cmtry" Самолетова. Клуб, который когда-то выигрывал мейджоры с датчанами, впервые выставит в CS2 международный состав.
Кого Astralis приняла в команду?
Новички заменили Расмуса "HooXi" Нильсена и рифлера Якоба "jabbi" Нигора, которых клуб отстранил от игр 9 октября. Подписание подтвердило слухи, которые появлялись в течение недели, пишет Dust2.
Отныне в команде остался лишь один датчанин – Виктор "Staehr" Стер. Ранее Astralis выигрывала четыре мейджора с полностью датским составом.
- Siuhy ранее был игровым лидером (игроком, управляющим тактикой команды) в американской организации Liquid. Этот период оказался неудачным и в основном безрезультатным. Теперь он попробует начать с нуля на новом месте.
- Cmtry будет играть рифлером, то есть бойцом с основным штурмовым оружием. Ранее его знали как снайпера в NAVI Junior и FUT.
Что ждет команду перед мейджором?
Astralis уже имеет путевку на PGL Singapore Major. Ее завоевал предыдущий состав, который выиграл Stake Ranked Episode 4 и обыграл в финале Nemiga.
Теперь команде нужно сыграть пять матчей до крайнего срока, когда будут определены составы мейджора. Только тогда новички получат стикеры. Времени хватит: впереди еще Stake Pulse Beat III и Stake Ranked Episode 5.
Какой состав сейчас у Astralis?
Нынешний состав команды следующий:
- Виктор "Staehr" Стер.
- Лав "phzy" Смидебрант.
- Гитис "ryu" Глушаускас.
- Камил "siuhy" Шкарадек.
- Никита "cmtry" Самолетов.
- Филипп "NEO" Кубский (тренер).
Новый состав дебютирует в матче против Sashi. Это еще одна датская организация, которая недавно полностью сменила национальный состав.