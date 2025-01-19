Лучшая видеоигра 2024 года получит интересный кроссовер в рамках будущего дополнения

В сети появилась информация о том, что лучшая игра 2024 года вскоре получит большую порцию нового контента, среди которой кроссовер с известной серией файтингов.

Фанаты платформера Astro Bot уверены, что игра может получить еще больше контента в будущих DLC, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Фанаты разгадали нового "бота"

Игра от Asobi стала одним из крупнейших релизов 2024 года, захватив фанатов веселым игровым процессом и огромным количеством "фан-сервиса", отдающего дань истории консолей PlayStation.

Похоже, что разнообразие кроссоверов оригинальной игры будет только расширяться будущими дополнениями для проекта.

Трейлер игры – смотрите видео

В частности, босс Arrowhead Studios – Йохан Пилестедт показал в соцсети X новый постер для Astro Bot, где можно было увидеть до этого невиданные дизайны ботов. Разработчик быстро удалил пост, но интернет помнит все.

Благодаря изображению, геймеры предположили, что одним из персонажей, который вскоре пополнит игру от Asobi станет Хейхачи – известный герой серии файтингов Tekken.

Конечно, пока нет никакого официального подтверждения о потенциальном новом контенте для Astro Bot или каких-либо временных рамок относительно того, когда поклонники могут услышать больше о дополнениях, если таковые будут.

Однако, инцидент точно дает надежду на появление новых уровней и персонажей в одной из лучших игр в истории PlayStation.