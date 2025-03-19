Atari выпустила смарт-часы, на которых можно играть в классические игры компании

Компания Atari представила смарт-часы Atari 2600 My Play Watch, которые позволяют играть в легендарные ретроигры прямо на запястье. Устройство поддерживает такие хиты, как Centipede, Missile Command, Pong и Super Breakout.

Главной особенностью новых часов является возможность играть в культовые игры на 2,02-дюймовом TFT-дисплее с соответствующей графикой и звуковыми эффектами, рассказывает 24 Канал. Для управления предусмотрена специальная "кнопка-корона" и боковая кнопка, которые напоминают классические контроллеры Atari.

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Это уже не первые необычные часы от Atari. Ранее в этом году компания выпустила ограниченную серию наручных часов Atari Limited-Edition Asteroids в честь 45-летия культовой игры Asteroids.

Ограниченные функции смарт-часов

Несмотря на наличие базовых возможностей для мониторинга здоровья и физической активности – в частности подсчета шагов, калорий и измерения пульса – Atari 2600 My Play Watch не поддерживает Bluetooth или Wi-Fi. Это означает, что устройство нельзя подключить к смартфону для получения уведомлений или синхронизации данных.



Atari 2600 My Play Watch имеют ограниченный функционал / Фото Atari

Отсутствие этих функций может стать недостатком для некоторых пользователей, однако настоящим фанатам ретроигр это может быть даже преимуществом, ведь ничего не будет отвлекать от игрового процесса.



Часы будут иметь несколько сменных ремешков / Фото Atari

Доступность и стоимость

Atari 2600 My Play Watch уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте Atari. Их стоимость составляет 80 долларов, а начало поставок запланировано на 10 июня. В комплект входят три сменных ремешка с тематическими изображениями классических игр Atari и магнитный зарядный кабель.