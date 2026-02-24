Создатель Kingdom Come Deliverance больше не будет делать видеоигры

Креативный директор и главный создатель Kingdom Come Deliverance подтвердил слухи о том, что он на некоторое время отдохнет от создания видеоигр. Чем займется разработчик – в материале.

Сооснователь компании Warhorse Studios, Даниэль Вавра, покинул пост креативного директора и теперь займется новой для себя деятельностью, сообщает Dexerto.

Чем теперь будет заниматься Даниэль Вавра?

Как информирует чешское издание CzechCrunch, ветеран индустрии возьмет паузу в разработке видеоигр чтобы посвятить свое время работе над экранизацией игры Kingdom Come Deliverance.

Студия стремится вывести франшизу за пределы мира игр и создать "сильную историю" для фильма или сериала, который одновременно не отошел бы "слишком далеко" от настроения серии.

Мы уже некоторое время отдаляем бренд Kingdom Come от видеоигр. До сих пор мы занимались комиксами, концертами и туризмом, но фильм нас привлекает больше всего. Вот почему мы с Дэном работаем над тем, чтобы вывести ее на экраны. Уже даже есть черновик сценария,

– отметил руководитель студии Мартин Фривальдский.

Подтвердил свою новую роль и сам Даниэль.

В частности, в присущем ему стиле, разработчик высмеял один из заголовков статьи о своих новых обязанностях, отметив что "геймерский мир наконец-то спасен от его контроверсионности".

Чем известен Даниэль Вавра?