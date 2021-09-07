Авторские права или расизм: разработчики World of Warcraft удалили из игры слово "зеленокожий"

Недавно для видеоигры World of Warcraft вышло обновление 9.1.5. Сначала геймеры ничего особенного не заметили, но оказалось, что есть одно очень интересное изменение, которое разработчики не анонсировали.

Несколько недель назад мы рассказывали о ковбое из видеоигры Overwatch, которого представители компании Activision Blizzard решили переименовать. Дело в том, что он был назван в честь одного из разработчиков, но последний попал в очень неприятный скандал, а потому вынужден был покинуть свой пост.

Подробнее Скандальный ковбой: компания Activision Blizzard переименует персонажа с Overwatch

На этом разработчики из этой компании решили не останавливаться, а в целом сейчас они продолжают активно "чистить" свои видеоигры от различных нежелательных отсылок (имена и фамилии уволенных сотрудников). Правда, к таким удаленным элементам очень неожиданно попало и слово "зеленокожий", которое использовал Данат Троллебой во время одного разговора. До выхода патча 9.1.5 он говорил следующее: "Сгинь с моих глаз, зеленокожий". Но после выхода этого обновления он перестал использовать последнее слово.

Представители компании Activision Blizzard пока никак эту ситуацию не комментировали, а потому и неудивительно, что геймеры уже начали сами искать ответ на этот вопрос. Некоторые пользователи считают, что разработчики изменили эту фразу из-за того, что в ней есть потенциально расистский подтекст. А вот противники этой версии утверждают, что в таком случае они должны были бы изменить это выражение и на других языках, но этого разработчики пока не сделали.

Поэтому некоторые геймеры предполагают, что это может быть связано с тем, что компания Games Workshop зарегистрировала авторские права на слово "зеленокожий". Дело в том, что так во вселенной Warhammer называют расу орков. Возможно, Activision Blizzard просто не хочет нарушать авторские права. Правда, в любом случае точный ответ на этот вопрос могут дать только представители этой компании.

Как изменилась фраза Даната Троллебоя: видео