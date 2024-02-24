Забавный баг Helldivers 2 показал почему минометы и эвакуация это несовместимые вещи

Игроки Helldivers 2 стали свидетелями забавного бага, который оставил их команду в тупике после того, как миномет запустил эвакуационный корабль в космос с молниеносной скоростью.

Helldivers 2 покорила сотни тысяч геймеров своим веселым и быстрым игровым процессом, который часто продуцирует удивительно комичные ситуации.

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На самом деле игра стала настолько популярной, что разработчикам пришлось советовать геймерам не покупать ее сейчас из-за того, что серверы проекта просто не могут справиться с огромным ажиотажем.

Однако технические проблемы не заканчиваются и когда игроки заходят в игру, правда, иногда баги могут развлечь не хуже самого геймплея.

Как раз такой случай продемонстрировал пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником LilRayms.

В коротком ролике он и его команда как раз собирались покинуть зону миссии, завершив задание примерно за 9 минут до конца отведенного времени.

И вот игрок решил вызвать автоматический миномет, чтобы прикрыть отступление, и сделал это прямо туда где должен был приземлиться эвакуационный шаттл. Далее произошел забавный баг и вместо снаряда миномет вовсю запустил в космос звездолет.

Веселый случай в Helldivers 2 – смотреть видео

Игроки были поражены ошибкой и взорвались смехом после увиденного.

Правда, несмотря на забавность ситуации, геймеры остались разочарованными, ведь не смогли успешно завершить миссию, поскольку корабль в конце концов приземлился вверх ногами вне зоны боевых действий.

Однако немного утешить их должно то, что видео быстро стало вирусным и набрало более 650 тысяч просмотров.