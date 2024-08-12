Баг в Skyrim наделил игрока самым низким уровнем красноречия в истории

Странный баг в Skyrim привел к тому, что навык красноречия игрока упал до отрицательного значения, что сделало невозможным базовую проверку разговоров в игре.

В огромном мире Skyrim игроки привыкли ожидать, что время от времени случаются ошибки (эй, это же Bethesda). Однако недавно один игрок столкнулся с крайне необычной ошибкой, информирует Games 24.

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Благодаря странному багу речевой навык игрока резко обвалился до отрицательного значения, что фактически заблокировало выполнение базовых проверок во время разговора. Красноречие в Skyrim имеет решающее значение для прохождения проверок во время разговоров и обмена с торговцами. Хотя низкий уровень этого скилла не мешает Довакину выполнить основной квест, он может привести к забавным ситуациям и значительным игровым трудностям.

Игрок NoAdministration1070 с уровнем красноречия -999975 столкнулся с уникальным препятствием в продолжении сюжетной линии Dawnguard. Квест "Пророк", ключевая часть этой сюжетной линии, требует либо пройти проверку "Переубедить", либо подкупить персонажа, по имени Кибелл, чтобы он показал местонахождение жреца-бабочки.

Учитывая отрицательное значение навыка "Красноречие", пройти проверку "Убедить" было невозможно, а сумма взятки из-за бага взлетела до абсурдных 20 миллионов золотых.

Почему так могло произойти?

Хотя точная причина бага остаётся невыясненной, похоже, что он связан с переполнением целого числа, что является распространённой проблемой в играх, где статистика не предназначена для обработки экстремальных значений. Такое переполнение может быть следствием использования эксплойтов, которые временно повышают показатели статистики за установленные пределы.

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В Skyrim игроки могут достичь этого, манипулируя навыками колдовства и алхимии для создания чрезмерно мощного снаряжения.

Игроки, которые столкнулись с подобной проблемой, могут решить ее с помощью консольных команд Skyrim или вернуться к предыдущему сохранению.