Компания Krafton, издатель серии PUBG и других игр, приобрела компанию Tango Gameworks, разработчика Hi-Fi Rush, Ghostwire, Tokyo, The Evil Within: Tokyo и The Evil Within и The Evil Within. Это приобретение произошло после недавних новостей о том, что право собственности Microsoft на Tango Gameworks подходит к концу, а студию планируют закрыть.