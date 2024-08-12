Tango Gameworks, основана легендарным разработчиком игр Синдзи Миками после его ухода из Capcom, известна своими уникальными игровыми концепциями. Последняя игра студии, Hi-Fi Rush, удивила аудиторию удачным сочетанием механики музыкального ритма и боевки, представленных в ярком мультипликационном стиле.

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Несмотря на этот успех, Microsoft объявила о закрытии Tango Gameworks вместе с тремя другими студиями под эгидой Bethesda.

Увидим ли мы продолжение Hi-Fi Rush

12 августа Krafton объявила о приобретении Tango Gameworks, что стало первой значительной инвестицией в японскую игровую индустрию. Вместе со студией Krafton также приобрела права на игру Hi-Fi Rush. Издатель выразил намерение сотрудничать с Microsoft для обеспечения плавного перехода, что позволит нынешним разработчикам Tango продолжить работу над IP Hi-Fi Rush и исследовать будущие проекты.

В Krafton заверили, что не будет никакого влияния на существующий каталог Tango Gameworks, с такими играми, как The Evil Within, The Evil Within 2 и Ghostwire: Tokyo останутся доступными на своих текущих платформах.

Объявление о возрождении Tango Gameworks под руководством Krafton фанаты и сообщество встретили положительно, что и не удивительно, ведь в свое время решение Microsoft закрыть студию было подвергнуто жесткой критике, особенно после успеха Hi-Fi Rush.

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С контролем над IP Hi-Fi Rush, Krafton имеет потенциал подтолкнуть Tango Gameworks к созданию сиквела известной игры. Приобретение гарантирует, что творческое видение студии может продолжать процветать, на радость и восхищение ее преданной фан-базы.