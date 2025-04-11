Larian Studios объявила дату выхода последнего крупного патча для Baldur's Gate 3

Разработчики из бельгийской студии Larian Studios подтвердили дату выхода восьмого крупного обновления для фэнтезийной ролевой игры Baldur's Gate 3. Это обновление станет последним масштабным апдейтом для проекта.

О планах относительно восьмого патча авторы Baldur's Gate 3 сообщили еще осенью прошлого года. В конце января стартовало стресс-тестирование, а полноценный релиз был запланирован на 2025 год, сообщает 24 Канал.

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Как стало известно, обновление выйдет уже 15 апреля. Кстати, в этот же день Kingdom Come: Deliverance 2 получит режим "хардкор".

16 апреля разработчики отметят релиз обновления специальной трансляцией, во время которой протестируют новые возможности патча. К анонсу прилагается тизер-трейлер события.

Среди ключевых нововведений восьмого патча – поддержка кроссплея между всеми платформами, фоторежим, а также 12 новых подклассов (по одному для каждого класса персонажей).

Кроме того, в версии игры для Xbox Series S будет реализована функция разделенного экрана в мультиплеере. Разработчики также обещают ряд исправлений и улучшений, в частности, по производительности.

Baldur's Gate 3 вышла из досрочного доступа 3 августа 2023 года для ПК (Steam, GOG), а впоследствии стала доступной на Mac, PS5, Xbox Series X и S. Между тем студия Larian уже "полностью сосредоточена" на создании новой игры.