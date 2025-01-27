Игрок Baldur's Gate 3 показал секретные опции диалога с популярной героиней

Во время очередного прохождения Baldur's Gate 3 геймер наткнулся на интересные варианты диалога с одной из самых популярных героинь игры и, как оказалось, не только он не видел их никогда раньше.

Хитовая RPG от Larian Studios все еще способна удивить своих поклонников, что доказала находка пользователя Reddit, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение на платформе.

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Неожиданные реплики подходят характеру Тинесерды

Одной из ключевых особенностей ролевых игр является возможность отыгрывать выбранный вектор поведения для своего героя и получать в зависимости от этого уникальную реакцию от других неигровых персонажей.

Baldur's Gate 3 возводит подобную функцию в абсолют, даруя геймерам неповторимую свободу действий. Одним из примеров этого, является то, что проект позволяет находиться в романе с кем-то из компаньонов, даже несмотря на низкий уровень одобрения.

Пользователь Reddit под ником Hyperspace_Towel стал свидетелем именно такой ситуации, обнародовав редкие реплики Тинесерды – одной из самых популярных героинь Baldur's Gate 3.

Он сумел начать отношения с дерзкой персонажкой лишь с 20 баллами одобрения, что позволило ему увидеть удивительно редкий диалог.

Личность – это еще не все, я считаю. Многие отношения могут длиться только благодаря физическому влечению,

– говорится в одной из реплик.

Многие геймеры также увидели эти строки впервые, несмотря на то, что неоднократно проходили BG 3.

Дело в том, что по сравнению с другими компаньонами, Тинесерда достаточно легко позволяет накопить очки одобрения, поэтому многие игроки, вероятно, пропустили эту "сторону" персонажки, когда заводили с ней роман.