Актеры из Baldur's Gate 3 продегустировали известный украинский напиток – каким был вердикт
- Актеры из Baldur's Gate 3 продегустировали украинский напиток "Квас Тарас", и их мнения относительно его вкуса разделились.
- Видео с дегустацией стало вирусным в украинском сегменте соцсети X, получив множество шуточных комментариев.
Часть актерского состава хитовой видеоигры Baldur's Gate 3 попробовала на видео известный украинский напиток. Мнения относительно его вкуса разошлись.
Актеры motion-capture, которые подарили внешность героям хитовой RPG от Larian Studios порадовали своих украинских фанатов, сообщает 24 Канал.
Квас пришелся по вкусу актерам из BG 3?
На странице GameStreetUA у X появилось видео, снятое актрисой Деборой Уайлд, которая стала прототипом воительницы Лей'зель.
Она вместе с Тео Соломоном (Уилл в игре), Нилом Ньюбоном (Астарион в игре) и другими актерами неожиданно решили продегустировать "Квас Тарас".
Мнения относительно вкуса напитка разделились. В частности Ньюбон назвал его "ржаным хлебом, который превратили в жидкость", а сама Дебора отметила что визуально квас похож на известное пиво "Guiness".
Благодаря россыпи забавных реакций, видео стало вирусным в украинском сегменте X, поэтому и комментарии наших геймеров не заставили себя ждать.
Дегустация от каста BG 3: смотрите видео
За Астариона больше не играю, сильно кривится..,
– пошутил пользователь @AlexZanger.
Другие же комментаторы предлагали актерам попробовать грушевый "Живчик" или белый квас.
Как BG 3 завоевала народную любовь?
Ролевая игра от Larian Studios запомнилась геймерам благодаря большой вариативности прохождения, глубоким спутникам и разветвленным сюжетным линиям.
Особенно приятным для украинских геймеров стало то, что Baldur's Gate 3 была одной из первых "больших" видеоигр с украинской текстовой локализацией.
BG 3 стала бешеным успехом для своих разработчиков и первой игрой, которая завоевала все 5 главных наград Игра года.