Baldur's Gate 3 побила рекорд The Last of Us 2 на Golden Joystick Awards 2023

Отгремела первая важная церемония награждения видеоигр в 2023 году – Golden Joystick Awards, где триумфатором стала Baldur's Gate 3, которой удалось побить рекорд The Last of Us 2 по количеству побед в разных номинациях.

10 ноября состоялась церемония вручения премии Golden Joystick Awards 2023 и настоящими триумфаторами на ней стали Larian Studios, сообщает 24 Канал.

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Baldur's Gate 3 побила рекорд по количеству наград, полученных за одну церемонию, до этого принадлежавший Naughty Dog и The Last of Us Part II, которая в 2020 году получила первенство сразу в шести номинациях.

В общей сложности Larian имели честь победить в семи категориях, в том числе и главных – за лучшую студию и лучшую игру года.

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Интересно, что самой титулованной игрой в истории Golden Joystick Awards все еще остается The Witcher 3, которая имеет в своем активе целых десять наград, правда, пять из них проект получил уже после релиза в 2015 году.

Самой успешной франшизой в истории премии является GTA, которой за долгие годы существования удалось получить 21 награду.

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2023 выглядит следующим образом: