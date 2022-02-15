Банк вернул мужчине 20 тысяч долларов, которые его дочь потратила в Genshin Impact

Мужчина из Сингапура узнал, что должен своему банку 20 тысяч долларов. Оказалось, что его дочь потратила такую серьезную сумму на молитвы из видеоигры Genshin Impact.

Наверное, все поклонники Genshin Impact неоднократно покупали молитвы в этой видеоигре. Правда, вряд ли они встречали геймера, который на подобное удовольствие потратил сразу 20 тысяч долларов.

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Предыстория

В конце декабря житель Сингапура Лим Ченг Монг получил неожиданное сообщение от работников банка. Последние утверждали, что у него большая задолженность, хотя мужчина точно знал, что таких денег в последнее время не тратил. Сначала Лим Ченг Монг подумал, что с ним связались мошенники, правда, очень быстро оказалось, что все это правда, а он действительно должен выплатить немалую сумму.

Дело в том, что его 18-летняя дочь потратила ее на молитвы из видеоигры Genshin Impact. Оказалось, что за шесть недель она провела сразу 89 микротранзакций на общую сумму в 20 тысяч долларов, а это более 500 тысяч гривен. Кажется, его кредитная карта была связана с электронным кошельком дочери. Мужчина был очень злой, а также отметил, что такой суммы должно было бы хватить на целый год обучения в иностранном университете.

Что с выплатами

Стоит отметить, что банк сразу же пошел навстречу своему клиенту. Сначала его представители почему-то попросили вернуть лишь часть суммы (13 тысяч долларов), а через месяц вообще решили простить весь долг. Пока точно неизвестно, почему так произошло, но можно предположить, что постарались юристы этого мужчины. Возможно, они нашли какую-то важную зацепку в этой очень странной истории.

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