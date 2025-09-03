Создатели будущего Battlefield 6 рассказали почему команда приняла решение отказаться от технологии трассировки лучей, отметив, что рядовой геймер от этого только выиграет.

Разработчикам современных видеоигр регулярно приходится принимать трудные решения, балансируя на грани вопросов производительности и крутости визуальной составляющей. Создатели Battlefield 6 рассказали, какой выбор в этой дилемме сделали они, информирует 24 Канал со ссылкой на ComicBook.

Приоритет производительности?

Кристиан Буль, технический директор студии Ripple Effect – одной из команд, входящих в бренд Battlefield Studios, рассказал, что новая часть легендарной серии шутеров не будет иметь технологии трассировки лучей ни на релизе, ни после него.

По словам разработчика, такое решение было принято еще в начале создания игры в связи с желанием команды "сосредоточиться на производительности".

Что такое трассировка лучей? Трассировка лучей (или рейтрейсинг) – это технология, которая симулирует физические законы распространения света, позволяя создавать чрезвычайно реалистичные изображения с естественными тенями, бликами и отражениями в видеоиграх.

В частности, в BS хотели убедиться, что следующая Battlefield предоставит приоритет "производительности для всех" над графикой.

Поэтому все время разработчики пытались сделать игру "максимально оптимизированной для настроек по умолчанию и рядовых пользователей".

Учитывая то, что Battlefield 6 выйдет 10 октября, лишь за месяц до выхода Call of Duty: Black Ops 7, будет интересно увидеть, как эти два разных подхода сработают на геймеров.

