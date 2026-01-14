Что происходит вокруг игры?

Battlefield 6 выпустили 10 октября 2025 года. Игра стала одним из крупнейших коммерческих хитов прошлого года не только для Electronic Arts, но и для всей игровой индустрии в целом. Игра вошла в список самых прибыльных проектов в Steam за 2025 год, а по состоянию на ноябрь того же года стала самой продаваемой игрой в Соединенных Штатах. Несмотря на финансовый успех, EA столкнулась с проблемой удержания аудитории – количество одновременных игроков в Steam резко сократилось по сравнению с показателями на старте, пишет 24 Канал со ссылкой на WCCF TECH.

Первый сезон вместе с долгожданным режимом королевской битвы REDSEC запустили 28 октября 2025 года. С тех пор разработчики добавляли новые карты и ограниченные по времени режимы в рамках первого сезона, но ни одного масштабного обновления не происходило.

Когда Electronic Arts сообщила в блоге January Update, что Season 2 появится только 17 февраля 2026 года, реакция сообщества оказалась мгновенной. Один из первых комментариев, который точно передал настроения игроков, звучал просто: "Это шутка?"

Что не так с длинными обновлениями?

Для представителей старшего поколения геймеров такая ситуация может показаться странной – ведь раньше игроки ждали дополнения гораздо дольше. Однако современные многопользовательские проекты живут по совершенно другим правилам. Marvel Rivals, например, не дает своему сообществу соскучиться даже месяц – новый сезон выходит каждые два месяца, а новые персонажи и карты появляются посреди сезона.

Хотя Battlefield 6 и Marvel Rivals предлагают разный игровой опыт, EA придется держаться аналогичного темпа, если компания хочет конкурировать с бесплатными проектами.

Один из многочисленных трейлеров Battlefield 6: смотрите видео

Как это комментирует компания?

Команда Battlefield Studios, в которую входят студии DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect, признает, что ожидание оказалось длиннее, чем планировалось. Разработчики объясняют решение желанием выполнить обещание сообществу и выпустить лучший возможный продукт.

В сообщении студия пишет, что во время разработки команда продолжала анализировать отзывы игроков и пришла к выводу, что оптимальным путем будет продолжение первого сезона и дополнительное время для доработки второго.

Что будет в обновлении?

Первый сезон официально завершался 20 января, но теперь его продлят до старта второго.

Обновление от 20 января будет включать новые еженедельные задания, бонусный путь продвижения и возможность продолжить прохождение боевого пропуска первого сезона до начала следующего.

EA также добавляет новые косметические предметы, бесплатные награды и бонусы к опыту, включая бонусный путь Frostfire, который игроки смогут проходить параллельно с основным боевым пропуском вместо выбора между несколькими вариантами, как это работает сейчас.

Позже появится обновление ко Дню святого Валентина с выходными удвоенного опыта, вознаграждениями за вход в игру и другими бонусами.

Это неплохая попытка EA удержать аудиторию до готовности второго сезона, но маловероятно, что настроения сообщества изменятся до того момента, пока игроки не увидят, что именно принесет Season 2.

Остается надеяться, что этого будет достаточно, чтобы вернуть пользователей, которые покинули Battlefield 6 из-за нехватки контента. Иначе Electronic Arts и Battlefield Studios может ждать непростой 2026 год.