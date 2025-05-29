В Steam бесплатно раздают видеоигру с 99% положительных отзывов

На платформе Steam пользователи ПК могут бесплатно получить уютную видеоигру в жанре point-and-click, рейтинг рецензий которой на 99% состоит из положительных отзывов.

Если вы скучаете по популярному в нулевых жанру point-and-click, то в Steam вас ждет приятный сюрприз, информирует 24 Канал.

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Бесплатная игра в Steam

Только недавно пользователи цифрового магазина от Valve получили возможность бесплатно добавить в свою библиотеку необычное сочетание Plague Inc. и Vampire Survivors, и вот на платформе появилась еще одна бесплатная игра.

Всего через неделю после релиза, небольшой инди-проект от команды студентов под названием Poco может похвастаться рейтингом рецензий в Steam уровня "исключительно положительные", а 99% из более 660 рецензий в Steam являются положительными.

Игра является полностью бесплатной и служит для авторов своего рода дипломной работой.

Poco рассказывает историю самого маленького клоуна в мире, которого выгоняют из цирка. Поэтому герой оказывается в таинственной местности, полной потерянных и сломанных вещей.

Трейлер игры – смотрите видео

Игроков ждет классический для жанра геймплей: исследование локаций, разгадывание головоломок, мини игры и диалоги. Цель проста – помочь Poco вернуться в родной цирк.