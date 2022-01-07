Бесплатная игра в Epic Games Store и скидки в PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

В магазине PlayStation Store на этой неделе появилось немало новых выгодных предложений. А в сервисе Epic Games Store сейчас можно бесплатно получить игру Gods Will Fall.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Epic Games Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

PlayStation Store

В магазине PS Store пока продолжается новогодняя распродажа, а на этой неделе стартовала вторая ее волна. Представители компании Sony добавили более 600 новых предложений, а всего в их сервисе сейчас можно приобрести со скидками около 2 тысяч проектов. Эта акция должна завершиться только 20 января, хотя стоит добавить, что некоторые старые предложения утратят свою актуальность уже 8 января.

Новые предложения, которые появились на этой неделе в магазине PS Store:

Demon's Souls – 1425 гривен (-38%)

Returnal – 1724 гривны (-25%)

Sackboy: A Big Adventure – 1741 гривна (-33%)

Hitman 3 – 799 гривен (-60%)

The Last of Us 2 – 839 гривен (-40%)

Nickelodeon All-Star Brawl – 1049 гривен (-30%)

Kingdom Come: Deliverance – 237 гривен (-75%)

Black Book – 532 гривны (-35%)

Yakuza: Like a Dragon – 749 гривен (-50%)

The Crew 2 – 265 гривен (-80%)

Demon's Souls / Фото из магазина PS Store

Другие предложения

В сервисе Epic Games Store на этой неделе можно бесплатно получить "рогалик" Gods Will Fall, а на следующей – космическую стратегию Galactic Civilizations III. Из интересного еще стоит отметить, что до 9 января все подписчики Xbox Live Gold могут бесплатно сыграть в такие игры: Battlefield 2042, Star Renegades и The Sinking City.

Трейлер видеоигры Gods Will Fall: видео