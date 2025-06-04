В Steam можно бесплатно забрать мрачную стратегию с хорошими отзывами

Steam продолжает радовать пользователей бесплатными видеоиграми и на этот раз на платформе можно получить жуткую пошаговую стратегию с элементами ролевой игры и хорошими отзывами.

Все пользователи Steam могут бесплатно получить инди-видеоигру Hellslave, сообщает 24 Канал.

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Очередная бесплатная игрушка в Steam

После интересного сочетания Plague Inc и Vampire Survivors, очередной бесплатной игрой в Steam стал инди-проект в жанре "Dungeon Crawler", где игрокам приходится заключить соглашение с Дьяволом чтобы отразить атаку демонов на их мир.

Благодаря этой адской сделке, герои могут использовать "мощные демонические способности", что помогает в исследовании причудливых локаций игры и боях.

Hellslave была выпущена в Steam в 2022 году и хотя не получила большой славы, рейтинг рецензий на платформе держится на отметке "очень положительные" (80% положительных из 862 отзывов на момент написания материала).

Трейлер игры – смотрите видео

В честь анонса продолжения Hellslave 2: Judgment of the Archon, которое сейчас находится в разработке, оригинальный проект сделали бесплатным до 16 июня.

Хотя жанр игры и сам игровой процесс довольно специфический, то, что его можно испытать бесплатно является большим плюсом и действительно может пойти на пользу будущему сиквелу.