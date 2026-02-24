Одна из последних видеоигр Ubisoft станет бесплатной в эти выходные

Компания Ubisoft объявила о бесплатном периоде для видеоигры, релиз которой состоялся только в ноябре 2025 года. Геймеры смогут испытать проект собственноручно.

Ubisoft решила порадовать своих фанатов "бесплатными выходными" в новейшей части известной градостроительной стратегии, сообщает VGC.

Как поиграть в Anno 117: Pax Romana бесплатно?

Фанаты жанра смогут собственноручно испытать Anno 117: Pax Romana, которая станет временно бесплатной уже в эти выходные.

Ubisoft анонсировали, что популярная RTS будет доступна всем желающим уже с четверга, 26 февраля. Продлится этот "аукцион невиданной щедрости" до понедельника, 2 марта.

Предложение актуально для версий игры в Ubisoft Connect, на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В дополнение, компания поделилась трейлером нового DLC для проекта, который в свое время успел попасть в скандал из-за использования ИИ.

Анонс дополнения: смотрите видео

Что известно об Anno 117: Pax Romana?