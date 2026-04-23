В Steam бесплатно отдают игру 2025 года с открытым миром
- В Steam бесплатно доступна игра SurrounDead Poly Construction с жанром приключенческой игры с элементами выживания в открытом мире.
- Игра имеет многопользовательский режим и будет бесплатной до 20:00 25 апреля по киевскому времени.
На платформе Steam проходит ограниченная раздача видеоигры с открытым миром, которая предлагает довольно интересное сочетание механик и имеет многопользовательский режим.
К большому сожалению для геймеров, бесплатные игры в Steam чаще всего являются инди-проектами, которые впрочем все равно приятно получить, не заплатив ни копейки, информирует 24 Канал.
Новая бесплатная игра в Steam предлагает открытый мир?
SurrounDead Poly Construction – это проект авторства студии LivingEveryday, который сейчас находится в досрочном доступе, информирует Gamerant.
Забава является интересной смесью жанров, а сами разработчики идентифицируют ее как "приключенческую игру с элементами выживания в открытом мире", говорится в Steam.
При этом большая часть игрового процесса сосредоточена на решении головоломок, сборе правильных ресурсов и крафте.
Скриншот из игры / Фото из Steam
Цель игроков – пробраться сквозь строительство, окрестности которого кишат живыми мертвецами.
Чтобы этого достичь, как уже упоминалось, придется собирать ресурсы, создавать и улучшать оружие, снаряжение или даже отдельные здания.
В дополнение, SurrounDead Poly Construction имеет многопользовательский режим, который позволяет проходить уровни вместе с друзьями.
Игра будет бесплатной в Steam до 20:00 по киевскому времени 25 апреля.
Еще одна бесплатная игра для ПК:
Другой цифровой магазин видеоигр тоже порадовал пользователей ПК.
Речь о GOG, где до 28 апреля можно получить хоррор The Whispering Valley.
В нем игроки посетят небольшой поселок в провинции Квебек, из которого мистическим образом исчезли все жители, и попытаются разгадать его загадку.