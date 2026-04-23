Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Games Во что поиграть В Steam бесплатно отдают игру 2025 года с открытым миром бесплатно
23 апреля, 14:19
В Steam бесплатно отдают игру 2025 года с открытым миром

Максим Задворский
Основные тезисы
  • В Steam бесплатно доступна игра SurrounDead Poly Construction с жанром приключенческой игры с элементами выживания в открытом мире.
  • Игра имеет многопользовательский режим и будет бесплатной до 20:00 25 апреля по киевскому времени.

На платформе Steam проходит ограниченная раздача видеоигры с открытым миром, которая предлагает довольно интересное сочетание механик и имеет многопользовательский режим.

К большому сожалению для геймеров, бесплатные игры в Steam чаще всего являются инди-проектами, которые впрочем все равно приятно получить, не заплатив ни копейки, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Ubisoft потратила 3 года, а потом просто закрыла потенциального конкурента Animal Crossing

Новая бесплатная игра в Steam предлагает открытый мир?

SurrounDead Poly Construction – это проект авторства студии LivingEveryday, который сейчас находится в досрочном доступе, информирует Gamerant.

Забава является интересной смесью жанров, а сами разработчики идентифицируют ее как "приключенческую игру с элементами выживания в открытом мире", говорится в Steam.

При этом большая часть игрового процесса сосредоточена на решении головоломок, сборе правильных ресурсов и крафте.

Цель игроков – пробраться сквозь строительство, окрестности которого кишат живыми мертвецами.

Чтобы этого достичь, как уже упоминалось, придется собирать ресурсы, создавать и улучшать оружие, снаряжение или даже отдельные здания.

В дополнение, SurrounDead Poly Construction имеет многопользовательский режим, который позволяет проходить уровни вместе с друзьями.

Игра будет бесплатной в Steam до 20:00 по киевскому времени 25 апреля.

Еще одна бесплатная игра для ПК:

  • Другой цифровой магазин видеоигр тоже порадовал пользователей ПК.

  • Речь о GOG, где до 28 апреля можно получить хоррор The Whispering Valley.

  • В нем игроки посетят небольшой поселок в провинции Квебек, из которого мистическим образом исчезли все жители, и попытаются разгадать его загадку.

 

Связанные темы:

Steam