В Steam бесплатно отдают игру 2025 года с открытым миром

На платформе Steam проходит ограниченная раздача видеоигры с открытым миром, которая предлагает довольно интересное сочетание механик и имеет многопользовательский режим.

К большому сожалению для геймеров, бесплатные игры в Steam чаще всего являются инди-проектами, которые впрочем все равно приятно получить, не заплатив ни копейки, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Ubisoft потратила 3 года, а потом просто закрыла потенциального конкурента Animal Crossing

Новая бесплатная игра в Steam предлагает открытый мир?

SurrounDead Poly Construction – это проект авторства студии LivingEveryday, который сейчас находится в досрочном доступе, информирует Gamerant.

Забава является интересной смесью жанров, а сами разработчики идентифицируют ее как "приключенческую игру с элементами выживания в открытом мире", говорится в Steam.

При этом большая часть игрового процесса сосредоточена на решении головоломок, сборе правильных ресурсов и крафте.

Скриншот из игры / Фото из Steam

Цель игроков – пробраться сквозь строительство, окрестности которого кишат живыми мертвецами.

Чтобы этого достичь, как уже упоминалось, придется собирать ресурсы, создавать и улучшать оружие, снаряжение или даже отдельные здания.

В дополнение, SurrounDead Poly Construction имеет многопользовательский режим, который позволяет проходить уровни вместе с друзьями.

Игра будет бесплатной в Steam до 20:00 по киевскому времени 25 апреля.

Еще одна бесплатная игра для ПК: