В Steam бесплатно раздают интересную головоломку с очень хорошими отзывами

В цифровом магазине видеоигр Steam бесплатно можно получить удивительно интересную 3D головоломку с рейтингом в 91% положительных рецензий.

Пазл Machinika от парижской студии Littlefield доступен абсолютно бесплатно, сообщает Games 24.

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Если в EGS раздают бесплатные видеоигры еженедельно, то когда такое случается в Steam – это всегда выдающееся событие.

Прямо сейчас пользователи платформы от Valve могут пополнить свою библиотеку игрой Machinika: Museum.

Трехмерная головоломка обычно стоит, ноее можно получить бесплатно.

Разработанная небольшой Littlefield Studio, игра предлагает игрокам изучать инопланетные технологии, разгадывая многочисленные головоломки. По данным портала howlongtobeat прохождение проекта занимает около 2-3 часов.

Трейлер игры – смотреть видео

Загадки в Machinika по большей части сосредоточены вокруг взаимодействия с различными причудливыми 3D-объектами.

Общая оценка от пользователей Steam у игры держится в категории "Очень положительные" с 91% позитивных рецензий (из более 1400).

Поэтому, Machinika: Museum станет хорошим дополнением в вашей коллекции видеоигр.