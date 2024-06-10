Заберите бесплатно: на этой неделе Epic Games отдает игру во вселенной Marvel
В Epic GamesStore началась новая раздача. Спешите забрать игру, пока она не исчезла из бесплатного доступа. На этот раз это тактическая ролевая игра 2022 года, разработанная Firaxis Games, в которой представлены персонажи из различных комиксов Marvel.
Что отдают
Речь идет о Marvel's Midnight Suns. В ней вы можете создать собственного супергероя по имени "Охотник" с более чем 40 различными способностями. Боевые действия происходят пошагово, как в серии XCOM от Firaxis Games, но с элементами построения колод, подобными тем, что были в Slay the Spire.
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Игра получила очень хорошие оценки:
- PCGamesN поставили ей 9/10, назвав ее "действительно замечательной тактической ролевой игрой".
- PC Gamer оценила проект на 88/10, отметив, что он "абсолютно блестящий".
- VGC тем временем поставила наивысшую оценку 5/5.
Смотрите трейлер Marvel's Midnight Suns: смотрите видео
Midnight Suns вышла для PlayStation 5, Windows и Xbox Series X/S. Позже выпустили версию для PlayStation 4 и Xbox One. Также планировалась версия для Nintendo Switch, но впоследствии была отменена.
- Игроки берут на себя роль Охотника, потомка Лилит, возглавляя группу героев, которые выполняют различные миссии, чтобы победить ее.
- Охотника, кастомизированного супергероя, созданного специально для Midnight Suns компанией Firaxis Games в сотрудничестве с Marvel, можно сделать как мужчиной, так и женщиной.
- Каждый герой, включая Охотника, имеет собственную настраиваемую колоду из восьми карт. В начале каждой миссии игрокам разрешается выбрать трех героев, которых они возьмут в бой, и объединить их колоды в одну, которая разыгрывается в каждом раунде.
- Карты представляют способности, которые могут влиять как на врагов, так и на собственных героев игрока.
- Герои также могут передвигаться или взаимодействовать с объектами в дополнение к совершению атак.
Разработчики обещают "потрясающий кроссовер, в котором богатый сюжет, развитие отношений между персонажами, персональные настройки и прохождение ролевой видеоигры сочетается с тактической стратегией и механикой боя".
К сожалению, игра недоступна на украинском языке, что является большим минусом, однако среди положительных ее сторон есть не очень высокие требования – достаточно GeForce GTX 960 (4GB) и 8 GB оперативной памяти вместе с Intel Core i5.
Поспешите, ведь игра доступна только до 13 июня.