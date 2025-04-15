Metro 2033 Redux раздают бесплатно на Steam, GOG и Xbox

Издательство Deep Silver по случаю 15-летия постапокалиптического шутера Metro 2033 от украинской студии 4A Games организовало бесплатную раздачу обновленной версии игры Metro 2033 Redux на ряде платформ.

Получить игру бесплатно можно на ПК через Steam и GOG (на главной странице сервиса), а также на консолях Xbox, информирует 24 Канал. Акция продлится до 16 апреля, 18:00 по киевскому времени.

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К промоушену издатель также подготовил тематический трейлер:

В честь 15-летия Metro мы дарим Metro 2033 Redux бесплатно в Steam, GOG и на Xbox в течение следующих 48 часов! Уже есть игра? Расскажите друзьям и дайте им возможность пережить начало путешествия Артема,

– призывают организаторы раздачи.

Напомним, что весной 2023 года по случаю 10-летия игры Metro: Last Light компания также устраивала бесплатную раздачу полного издания игры в Steam.

События Metro 2033 происходят в тоннелях московского метрополитена через 20 лет после апокалипсиса. Игрокам предстоит пройти глубоко в недра подземного мира и решить судьбу человечества.

Игра Metro 2033 дебютировала 16 марта 2010 года на ПК и Xbox 360. Ремастер Metro 2033 Redux вышел в 2014 году для PS4 и Xbox One, а в 2020 – для Nintendo Switch.