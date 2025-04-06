Хитовая The First Berserker: Khazan получит бесплатное DLC

Недавно настоящим хитом в Steam стала хардкорная игра The First Berserker Khazan, но вместо почивания на лаврах, разработчики объявили, что уже вскоре выпустят бесплатное дополнение.

The First Berserker Khazan стала весьма успешной в Steam, ведь инди-проект пришелся по вкусу поклонникам хардкорных проектов и жанра "соулзлайк". Стало известно, что вскоре игра получит бесплатное DLC, сообщает 24 Канал.

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Есть время до мая чтобы пройти основную игру

Разработчики из Neople планируют порадовать геймеров новым контентом для The First Berserker: Khazan уже в ближайшие месяцы.

Харкорный "соулзлайк" вышел для платформ PS5, Xbox Series X/S и ПК 27 марта.

Игру восприняли положительно, а больше всего похвалы она получила за скоростные бои и удивительные визуальные эффекты. Наибольший успех постиг проект в Steam, где он быстро попал в список бестселлеров.

Трейлер The First Berserker: Khazan – смотрите видео

Теперь стало известно, что планы разработчиков по поддержке игры включают по крайней мере один бесплатный "пакет DLC".

Его релиз планируется уже к маю, но по содержанию, который получат геймеры, пока сведений нет.

Впрочем в Neople пообещали поделиться более подробной информацией о дополнении позже.