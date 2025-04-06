Хитовая The First Berserker: Khazan получит бесплатное DLC
- The First Berserker Khazan стала успешной в Steam и получит бесплатное DLC до мая.
- Игра получила положительные отзывы за скоростные бои и визуальные эффекты, вышла для PS5, Xbox Series X/S и ПК 27 марта.
- Разработчики Neople обещают новый контент и поделятся деталями о дополнении позже.
Недавно настоящим хитом в Steam стала хардкорная игра The First Berserker Khazan, но вместо почивания на лаврах, разработчики объявили, что уже вскоре выпустят бесплатное дополнение.
The First Berserker Khazan стала весьма успешной в Steam, ведь инди-проект пришелся по вкусу поклонникам хардкорных проектов и жанра "соулзлайк". Стало известно, что вскоре игра получит бесплатное DLC, сообщает 24 Канал.
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Есть время до мая чтобы пройти основную игру
Разработчики из Neople планируют порадовать геймеров новым контентом для The First Berserker: Khazan уже в ближайшие месяцы.
Харкорный "соулзлайк" вышел для платформ PS5, Xbox Series X/S и ПК 27 марта.
Игру восприняли положительно, а больше всего похвалы она получила за скоростные бои и удивительные визуальные эффекты. Наибольший успех постиг проект в Steam, где он быстро попал в список бестселлеров.
Трейлер The First Berserker: Khazan – смотрите видео
Теперь стало известно, что планы разработчиков по поддержке игры включают по крайней мере один бесплатный "пакет DLC".
Его релиз планируется уже к маю, но по содержанию, который получат геймеры, пока сведений нет.
Впрочем в Neople пообещали поделиться более подробной информацией о дополнении позже.