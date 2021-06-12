Бесплатные игры в EGS и распродажа в PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

На этой неделе в Epic Games Store можно получить бесплатно видеоигру Control. А в GOG, PS Store и Ubisoft Store стартовали новые масштабные распродажи.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные видеоигры и новые распродажи: подборка лучших предложений за последнюю неделю

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе началась интересная распродажа под названием "Двойные скидки". В рамках этой акции со скидками до 40% можно приобрести более 200 видеоигр. Правда, для всех подписчиков PS Plus эти же скидки увеличены в два раза (было 40%, а стало 80%). Стоит отметить, что эта распродажа продлится до 24 июня.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Uncharted 4 – 486 гривен (-25%)

God of War – 411 гривен (-25%)

Kingdom Come: Deliverance – 616 гривен (-35%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1884 гривны (-35%)

Injustice 2 – 551 гривна (-15%)

Metro Exodus Gold Edition – 1234 гривны (-35%)

Fallout 76 – 803 гривны (-33%)

DiRT 4 – 408 гривен (-37%)

Sid Meier's Civilization VI – 929 гривен (-38%)

Assassin's Creed Odyssey – 1215 гривен (-36%)

Assassin's Creed Odyssey / Фото магазин PlayStation Store

GOG

В магазине хороших старых видеоигр стартовала традиционная летняя распродажа. В рамках этой масштабной акции со скидками до 90% можно приобрести почти 3,5 тысячи различных проектов. Стоит отметить, что владельцы магазина планируют четыре волны обновления предложений, а завершится эта акция только 28 июня.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

No Man's Sky – 473 гривны (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 111 гривен (-80%)

Disco Elysium The Final Cut – 325 гривен (-35%)

Little Nightmares II – 433 гривны (-20%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 170 гривен (-66%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 71 гривна (-75%)

Ghostrunner – 271 гривна (-50%)

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 59 гривен (-85%)

The Outer Worlds – 406 гривен (-50%)

Saints Row: The Third Remastered – 323 гривны (-40%)

Little Nightmares II / Фото магазин GOG

Другие предложения

В Steam до 15 июня можно будет приобрести со скидками разнообразные дополнения к играм от MY.GAMES. А в Ubisoft Store началась распродажа игр от этой компании. До 22 июня здесь можно будет приобрести немалое количество проектов со скидками до 80%. Также стоит отметить, что со специальным промокодом "FORWARD" можно получить дополнительную скидку в 10 долларов, правда, при покупке товара стоимостью от 15 долларов.

А в Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 17 июня здесь можно будет бесплатно получить очень известную игру Control, которая стоит 639 гривен. А на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать сразу две видеоигры: Hell is other demons и Overcooked! 2.

Трейлер видеоигры Control – видео