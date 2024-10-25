Epic Games подарит геймерам сразу две бесплатные игры на Хэллоуин
31 октября на платформе Epic Games Store начнется бесплатная раздача сразу двух видеоигр, которые имеют очень хорошие отзывы как от геймеров, так и от критиков.
Пользователи платформы EGS давно привыкли к подаркам в виде бесплатных проектов, но далеко не все из них настолько качественные как следующие две игры, которые станут доступны уже вскоре, информирует Games 24.
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Следующая партия видеоигр, очевидно, посвящена Хэллоуину как тематически, так и во временных рамках.
Для пользователей Epic Games Store с 31 октября по 7 ноября станут бесплатными две крутые игрушки Witch It и Ghostwire: Tokyo.
Первый проект – это многопользовательская игра в прятки, в которой игроки берут на себя роль охотника на ведьм или же самих ведьм. Первые должны найти вторых на живописных картах, в то время, когда те имеют способность превращаться в любой предмет интерьера.
Трейлер игры Witch It – смотрите видео
Что касается Ghostwire: Tokyo, то это игра от студии Tango Gameworks, признана геймерами и критиками – 8.3/10 и 77/100 на metacritic (версия для ПК).
Она рассказывает о борьбе с мистическими силами, захватившими Токио.
Геймеров ожидает интересная сюжетная линия и увлекательный игровой процесс с использованием стихийных способностей.
Трейлер Ghostwire: Tokyo – посмотрите ролик
Оба проекта точно стоят вашего внимания, особенно, когда их можно получить совершенно бесплатно.