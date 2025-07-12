Пользователи Steam могут получить две бесплатные видеоигры: стратегию и кооперативный зомби-экшн

На платформе Steam пользователи ПК могут бесплатно получить в свою в библиотеку сразу две интересные видеоигры, которые отличаются по жанру, но обе имеют хорошие отзывы.

Цифровой магазин видеоигр Steam может порадовать геймеров сразу двумя интересными предложениями, информирует 24 Канал.

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Какие бесплатные игры есть в Steam прямо сейчас?

Пока пользователи Steam тратят миллиарды на игры, которые никогда не запускают, прямо сейчас на платформе можно получить две бесплатные игрушки.

Первой является Ultimate Zombie Defense – кооперативный экшн в жанре выживания, рассчитанный на четырех игроков.

Игра с видом сверху вышла в 2020 году и рассказывает об изолированном городе, охваченном нашествием зомби.

Трейлер Ultimate Zombie Defense – посмотрите видео

Игроки выполняют роль элитного военного подразделения, которое должно найти и нейтрализовать источник инфекции. Проект будет доступен бесплатно до утра 15 июля.

Другая бесплатная игра на платформе – стратегия Battlestar Galactica Deadlock.

Этот симулятор управления космическим кораблем вышел в 2017 году и с тех пор заслужил любовь геймеров, которые любят выверенный и вдумчивый геймплей.

Игроки получают роль капитана космического корабля, который командует флотами в масштабном космическом конфликте, известном как Первая война Сайлонов.

Трейлер Battlestar Galactica Deadlock – смотрите видео

Разработанная студией Black Lab Games стратегия будет доступна бесплатно в Steam до 17 июля.

Не упустите свой шанс пополнить библиотеку, не потратив ни копейки.