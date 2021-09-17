Бесплатные видеоигры в Steam и Epic Games Store: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в PS Store, Microsoft Store и GOG стартовали интересные тематические распродажи. А в Steam и Epic Games Store уже сейчас можно бесплатно получить сразу четыре видеоигры.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Epic Games Store и скидки в Steam: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В сервисе Steam на этой неделе стартовало сразу несколько тематических акций. До 20 сентября в этом магазине можно будет приобрести по сниженной цене видеоигры от Paradox Interactive. А также на этой неделе свое десятилетие отмечает компания THQ Nordic, а потому в честь этого в Steam началась не только распродажа фирменных игр, но и раздача некоторых проектов. До 23 сентября в этом сервисе можно будет бесплатно получить сразу две видеоигры: Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance Gold Edition. Стоит добавить, что распродажа игр от THQ Nordic завершится в этот же день.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что до 20 сентября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Desperados III, Hearts of Iron IV и Stellaris.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Crusader Kings III – 463 гривны (-20%)

Hearts of Iron IV – 119 гривен (-75%)

Stellaris – 119 гривен (-75%)

Biomutant – 592 гривны (-34%)

Destroy All Humans! – 147 гривен (-67%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 147 гривен (-67%)

Wreckfest – 259 гривен (-50%)

Half-Life: Alyx – 419 гривен (-40%)

For Honor – 90 гривен (-60%)

Pathologic 2 – 300 гривен (-30%)

Biomutant / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В фирменном магазине Sony на этой неделе началась интересная распродажа с названием "Двойные скидки". Обычные пользователи могут купить игры со скидками до 37%, а подписчики PS Plus получат двойную скидку на эти же проекты (до 74%). В целом по сниженной цене в PS Store сейчас можно приобрести более 200 видеоигр, а завершится эта акция только 30 сентября.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Assassin's Creed Valhalla – 1481 гривна (-22%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1855 гривен (-36%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 486 гривен (-25%)

Watch Dogs: Legion – 1329 гривен (-30%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1199 гривен (-25%)

BioShock: The Collection – 899 гривен (-40%)

Mafia III: Definitive Edition – 626 гривен (-34%)

Sid Meier's Civilization VI – 616 гривен (-35%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 486 гривен (-25%)

Dirt 5 – 1339 гривен (-33%)

Fall Guys: Ultimate Knockout / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

А в магазине Microsoft Store на этой неделе стартовало сразу несколько интересных распродаж. Первая посвящена видеоиграм от Xbox Game Studios, вторая – проектам от THQ Nordic, а третья – играм, которые оптимизированы для консолей нового поколения.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Forza Horizon 4 – 30 долларов (-50%)

Halo: The Master Chief Collection – 20 долларов (-50%)

Sea of Thieves – 24 доллара (-40%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 15 долларов (-50%)

Biomutant – 40 долларов (-33%)

Destroy All Humans! – 24 доллара (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 долларов (-50%)

Little Nightmares II – 20 долларов (-33%)

OUTRIDERS – 36 долларов (-40%)

Chivalry 2 – 32 доллара (-20%)

Destroy All Humans! / Фото из магазина Microsoft Store

Другие предложения

В магазине Epic Games Store на этот раз можно бесплатно получить сразу две видеоигры: экшен Speed Brawl и стратегию Tharsis. А вот на следующей неделе можно будет забрать только одну игру – головоломку The Escapists.

В сервисе Origin на этой неделе можно бесплатно получить дополнения для Battlefield 1 и Battlefield 4. Из интересного еще можно отметить распродажу научно-фантастических RPG в магазине GOG. До 23 сентября здесь можно будет приобрести со скидками почти 50 видеоигр.

Deus Ex: Mankind Divided / Фото из магазина GOG