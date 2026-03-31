ПК-геймеры имеют шанс бесплатно получить зомби-шутер Blood and Zombies
Пользователи ПК могут бесплатно скачать видеоигру Blood and Zombies. Шутер с элементами tower defense доступен всем желающим за несколько простых действий.
Итальянский цифровой магазин видеоигр проводит бесплатную раздачу шутера, информирует Gamerant.
Бесплатный шутер про зомби для ПК?
Портал IndieGala дарит пользователям Blood and Zombies от студии Wild Monkey.
В этом шутере 2022 года выпуска геймеры могут выбрать одного из четырех героев и противостоять ордам зомби, которые волнами нападают на базу игрока.
Кроме стрельбы игра также имеет элементы жанра "tower defense", поэтому вы сможете развивать свое укрепление и добавлять на уровень такие элементы как мины или турели.
В дополнение каждый из героев имеет собственное дерево навыков, которое разветвляется после каждой волны зомби, и большой арсенал разнообразного оружия.
Игру отдают в виде копии без DRM, что означает, что ее можно просто скачать с портала и оставить на своем ПК, не используя дополнительных "клиентов" типа Steam или EGS.
Как получить проект?
Создать учетную запись на платформе IndieGala.
Зайти на страницу с раздачей Blood and Zombies.
Нажать "Add To Library" внизу страницы.
Загрузить проект в разделе "My Library" и наслаждаться игрой.