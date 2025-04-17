Геймеры начали получать приглашения на тестирование The Witcher 4 – в CDPR уже отреагировали

Избранные геймеры начали получать приглашения якобы на бета-тестирование будущей видеоигры польской студии CD Projekt RED –The Witcher 4. Разработчики поспешили прокомментировать ситуацию.

The Witcher 4 безусловно является одной из самых ожидаемых видеоигр десятилетия и этим решили воспользоваться мошенники, сообщает 24 Канал.

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CD Projekt RED были вынуждены предупредить геймеров об опасности, после того, как немало поклонников творчества студии начали получать фальшивые приглашения на бета-тест игры The Witcher 4.

Официальный аккаунт франшизы в соцсети X опубликовал сообщение с предостережением и наставлениями, где разработчики заверили, что со своей стороны уже делают все возможное, чтобы остановить мошеннические действия.

Мы приняли необходимые меры, чтобы прекратить эту мошенническую рассылку сообщений. Тем не менее, если вы получаете какие-либо приглашения или случайно наталкиваетесь на такие новости, мы любезно просим вас сообщить о мошенничестве с помощью инструментов, доступных вам в вашем клиенте электронной почты или социальной сети, которой вы пользуетесь. Помните: профессиональные охотники на монстров не поддаются мошенничеству; они видят его насквозь и уничтожают!

– написали в CDPR.

Трейлер The Witcher 4 стал настоящей изюминкой TGA 2024, поэтому неудивительно, что поклонникам серии не терпится прикоснуться к новому творению польских разработчиков. Однако, следует все же держать голову холодной и не вестись на подобные манипуляции в сети, ведь создатели игры уже назвали ориентировочный период ее релиза и до него еще очень далеко.