Есть слухи, что Bethesda подготовила новые трейлеры для The Elder Scrolls VI, но покажут их не всем

Прошло более семи лет с момента выхода первого и пока что единственного трейлера амбициозной ролевой игры The Elder Scrolls VI от Bethesda Game Studios. Похоже, компания наконец-то готова к новой презентации, однако она, скорее всего, будет внутренней.

В недавнем эпизоде подкаста Xbox Two исполнительный редактор Windows Central Джез Корден сообщил, что ему известно о новых трейлерах The Elder Scrolls VI, которые циркулируют внутри Microsoft, информирует 24 Канал.

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Я слышал, что они показывают внутренние трейлеры [для The Elder Scrolls VI] в компании. Если они уже демонстрируют их, и я об этом слышу, то, вероятно, скоро это пойдет дальше,

– отметил Корден.

Стоит заметить, что подготовка трейлеров для внутреннего использования является распространенной практикой среди разработчиков игр. Однако это не гарантирует быстрой публичной презентации. Обычно такие внутренние демонстрации проводятся для издателей и инвесторов, чтобы отчитываться о прогрессе в производстве. По словам Кордена, разработка The Elder Scrolls VI продвигается вперед, и игра "становится все ближе".

Напомним, что The Elder Scrolls VI была официально анонсирована 10 июня 2018 года во время презентации Bethesda Softworks на игровой выставке E3 2018. Тогда был показан 36-секундный тизер-трейлер, который до сих пор остается единственным официальным видео об игре.

Согласно судебным документам Microsoft, релиз The Elder Scrolls VI ожидается не ранее 2026 года на ПК и Xbox. Летом 2023 года игра вошла в активную фазу разработки, а прошлой весной Bethesda уже имела ранние рабочие сборки проекта.

Фанаты уже заждались новой игры во вселенной древних свитков и успех недавнего ремастера Oblivion это доказывает. Bethesda следовало бы дать фанатам подай что-то, но опыт с релизом Starfield подсказывает, что больше информации об игре появится почти перед самым её релизом. А тем временем уже даже самая старшая фанатка Skyrim выбрала новую игру для прохождения.