Без единого выстрела: игрок в Call of Duty: Warzone эффектно ликвидировал 10 оппонентов

Поклонник Call of Duty: Warzone поделился в сети нестандартным хайлайтом. Дело в том, что этот геймер смог ликвидировать без единого выстрела сразу 10 своих врагов.

Несколько дней назад мы рассказывали об игроке в Call of Duty: Warzone, который стал популярен благодаря нестандартному хайлайту с самолетом. Чем-то похожим отметился и пользователь с никнеймом jamcowl, правда, в этом ему помог другой летательный аппарат.

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Итак, этот геймер проводил обычный соревновательный поединок в режиме для одного игрока. Сразу же после приземления он решил сесть в боевой вертолет, а не искать лут. Очень вероятно, что главный герой еще в воздухе увидел, что в эту точку летит немало его оппонентов.

Стоит отметить, что jamcowl сделал все правильно, а все потому, что уже через несколько минут на его счету было сразу 10 убийств. Главный герой с помощью вертолета смог устроить настоящую "мясорубку", а самое интересное, что все это он сделал без единого выстрела.

Наверное, самым эффектным в этой серии стало финальное убийство. Для этого jamcowl направил свой вертолет в аналогичный летательный аппарат, которым управлял оппонент. В последний момент главный герой успел катапультироваться, а вот его враг – пополнил список жертв.

Добавим, что поклонникам Call of Duty: Warzone эта запись понравилась, а в целом она уже собрала более тысячи лайков и немало отзывов, правда, не все они положительные. По мнению некоторых геймеров, главный герой сыграл очень "грязно" в этой ситуации. Также они добавляют, что именно из-за подобных эпизодов нужно удалить из однопользовательских матчей боевые вертолеты.

Хайлайт, которым отличился jamcowl: видео