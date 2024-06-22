В Steam сумасшедшие скидки на одну из самых известных серий RPG – 3 видеоигры почти за бесценок

На цифровой площадке Steam продолжаются очень приятные скидки, благодаря которым геймеры могут пополнить свою коллекцию игр сразу 3 проектами из культовой серии RPG.

Пока разработчики из BioWare продолжают сыпать подробностями о предстоящей Dragon Age: The Veilguard, в Steam можно удивительно дешево приобрести все предыдущие игры известной серии, информирует Games 24.

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Откуда такая щедрость

Релиз новой части популярной RPG должен состояться уже до конца 2024 года и очевидно чтобы фанаты и просто все желающие геймеры могли напомнить себе сюжет игр-предшественниц, издатели сделали на них солидные скидки.

Трейлер Dragon Age: The Veilguard – смотреть видео

Итак, до 27 июня включительно пользователи платформы от Valve могут приобрести самые полные издания таких проектов:

Dragon Age II: Ultimate Edition: 79 гривен (скидка 90%)

79 гривен (скидка 90%) Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition: 99 гривен (скидка 90%)

99 гривен (скидка 90%) Dragon Age: Origins – Ultimate Edition: 79 гривен (скидка 90%)

Хотя следующая часть, на первый взгляд, существенно отличается от оригинала и его сиквелов, все же есть мнение, что в нее будет куда приятнее играть, зная историю мира несколько подробнее.

Как раз в этом и пригодятся все предыдущие части, а учитывая то, что суммарное время их прохождения вместе с дополнениями составляет более 150 часов – вы знаете чем заняться до релиза The Veilguard.