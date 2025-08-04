Будущее серии игр BioShock снова оказалось под знаком вопроса после серьезных изменений в команде разработчиков и неожиданных новостей о задержках проектов.

Недавно стало известно, что предыдущая версия новой BioShock, которую создавала студия Cloud Chamber, не получила одобрения от издателя 2K, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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После неудачного внутреннего показа проекта компания провела кадровые перестановки: в частности, с должности руководителя была уволена Келли Гилмор, а креативный директор Гогарт де ла Планте перешел на работу в издательское подразделение. Членам команды рекомендовали работать эффективнее и гибче.

Больше всего претензий у издателя возникло к сюжету будущей игры – именно сценарий признали слабым местом, которое теперь будет доработано. Руководство 2K подтвердило смену управления в Cloud Chamber и заверило, что стремится создать часть BioShock, которая приятно удивит фанатов. Но пока команда сосредоточится на глубокой переработке сценария.

Отдельно выяснилось, что ремейк первого BioShock, который должен был появиться до релиза четвертой части, также пока заморожен из-за внутренних трудностей. Точных сроков его выхода больше не называют – проект отложен на неопределенный срок.

В мае 2025 года инсайдеры сообщали, что 2K готовит большой анонс, касающийся BioShock, и даже упоминали локацию Рапчур, что повлекло слухи о ремейке. Однако последние новости фактически опровергают эти предположения.

Зато культовая RPG Kingdom Kome Deliverance Kingdom Kome Deliverance наконец-то может получить самое ожидаемое обновление. В базе данных PlayStation Store обнаружено упоминание о нативной версии игры, что имеет смысл, учитывая популярность сиквела.