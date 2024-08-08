Финальный трейлер Black Myth: Wukong взволновал фанатов накануне релиза

Китайская студия Game Science представила финальный геймплейный трейлер долгожданного фэнтезийного ролевого экшена Black Myth: Wukong, записанный с ПК-версии игры.

Black Myth: Wukong – это ролевой боевик вдохновленный классическим китайским романом "Путешествие на Запад", который рассказывает о приключениях обезьяньего короля, или Избранного, рассказывает Games 24.

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Игроки отправляются в путешествие, полное испытаний и чудес. Герои встретят умных антропоморфных животных и сойдутся в боях с мифическими существами.

Что нового показали в трейлере

Почти пятиминутное видео демонстрирует множество игровых и сюжетных сцен. В трейлере можно заметить новые уровни и второстепенных персонажей. Фанаты в сети выразили особый восторг способностью главного героя принимать различные формы. Не обошли вниманием и встречи протагониста с причудливыми мифическими существами.

Black Myth: Wukong – финальный трейлер игры

Напомним, что накануне Game Science объявила, что разработка Black Myth: Wukong завершена, а сама игра "ушла на золото". Команда призвала фанатов избегать спойлеров и утечек в последние дни перед релизом.

Дата релиза и цены в Украине

Дата релиза Black Myth: Wukong – 20 августа. Игра появится на ПК в Steam, EGS и WePlay, а также на PS5. Несколько позже тайтл наведается и на консоли Xbox Series X и S. Сейчас открыт предзаказ в Steam по цене 1699 гривен за обычное издание и 2199 гривен за расширенное, которое содержит дополнительные предметы и музыку из игры.

Что содержит Delux издание

Игра Black Myth: Wukong,

Посох бронзовых облаков,

Традиционная оперная маска традиционная оперная маска,

Традиционные оперные доспехи щедрости,

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Традиционные оперные котурны Традиционные оперные котурны,

Серьги с колокольчиками,

Подборка цифровых музыкальных композиций.

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Кстати, владельцам PlayStation 5 придется заплатить за обычную версию игры 1999 гривен, а за расширенную 2199 гривен.